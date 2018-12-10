Первый запуск спутника на ракете «Тополь» может состояться в 2022 году

Ранее он сообщал, что пусковая программа может быть возобновлена уже в 2020 году.

"В начале 2022 года", — сказал Соломонов в интервью газете "Коммерсант", отвечая на вопрос, когда может состояться первый старт.

По его словам, для вывода спутников на орбиты по программе "Старт-1" будут использоваться снимаемые с боевого дежурства стратегические ракеты "Тополь". По оценкам Соломонова, таких носителей, подлежащих списанию, остался еще "не один десяток".

Генконструктор отметил, что распоряжение правительства о соответствующих работах уже есть, но так как работы по этой тематике не велись примерно 10 лет, их нужно "реанимировать". Для этого понадобилась отдельная опытно-конструкторская работа.

С 1993 года по 2006 год с мобильной пусковой установки с космодромов Плесецк и Свободный (сейчас — Восточный) было осуществлено семь пусков ракет-носителей "Старт-1", созданных на базе ракет "Тополь". Из них шесть завершились успехом. Для проведения пусков ракета требовала модернизации боевой версии в космический носитель.

До недавнего времени в эксплуатации находилась ракета-носитель "Днепр", созданная на базе межконтинентальной баллистической ракеты РС-20, более известной по классификации НАТО как "Сатана". Всего в период с 1999 года по 2015 год было совершено 22 пуска, из них 21 — успешный.

Помимо того, до настоящего времени используется другая конверсионная ракета — "Рокот", которая является гражданской версией ракеты РС-18 (по классификации НАТО — "Стилет"). До "Рокота" было совершено три пуска ракет "Стрела", созданных путем минимальных изменений РС-18. В настоящее время рассматривается возможность создания проекта "Рокот-2", в котором вместо украинской системы управления планируется использовать российскую.

"Тополь" — российский подвижный грунтовый ракетный комплекс стратегического назначения с трехступенчатой твердотопливной межконтинентальной баллистической ракетой мегатонного класса.