В США назвали ВМФ России «зеленым»

«Российский флот уже стал "зеленой водой", оптимизированной для приморских миссий по поддержке наземных операций на окраинах России, в отличие от сил "синей воды" (способных действовать в Мировом океане — прим. «Ленты.ру»), таких, как американский и китайский флот», — отмечает американский журнал.

Издание, вспоминая аварию плавучего дока ПД-50, пишет, что у современной России остается все меньше возможностей по ремонту устаревающих советских кораблей, а национальный флот будет способен выполнять исключительно оборонительные функции. Причину сложившейся ситуации журнал видит в ограниченных финансовых возможностях страны.

В октябре на 82-м судоремонтном заводе в поселке Росляково (Мурманская область), где ремонтировался единственный российский авианосец «Адмирал Кузнецов», утонул плавучий док ПД-50. При этом на док упали два башенных крана, один из которых проломил палубу авианосца, спровоцировав возникновение отверстия размером 4 на 5 метров.