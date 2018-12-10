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В США назвали ВМФ России «зеленым» 

Lenta.ru 57 минут назад
В настоящее время ВМФ России, в отличие от ВМС США и ВМФ НОАК, фактически является флотом «зеленой воды» — силой, действующей только в прибрежных водах, пишет The National Interest.
«Российский флот уже стал "зеленой водой", оптимизированной для приморских миссий по поддержке наземных операций на окраинах России, в отличие от сил "синей воды" (способных действовать в Мировом океане — прим. «Ленты.ру»), таких, как американский и китайский флот», — отмечает американский журнал.
Издание, вспоминая аварию плавучего дока ПД-50, пишет, что у современной России остается все меньше возможностей по ремонту устаревающих советских кораблей, а национальный флот будет способен выполнять исключительно оборонительные функции. Причину сложившейся ситуации журнал видит в ограниченных финансовых возможностях страны.
В октябре на 82-м судоремонтном заводе в поселке Росляково (Мурманская область), где ремонтировался единственный российский авианосец «Адмирал Кузнецов», утонул плавучий док ПД-50. При этом на док упали два башенных крана, один из которых проломил палубу авианосца, спровоцировав возникновение отверстия размером 4 на 5 метров.
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