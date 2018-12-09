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Земан рассказал о простом решении ситуации с ДРСМД 

РИА Новости + ещё 6 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Президент Чехии Милош Земан рассказал, какое, по его мнению, есть решение для ситуации с договором по РСМД.
"Если есть технические параметры этих ракет, которые нарушают этот договор или с российской, или с американской стороны, это очень просто, показать параметры эти и договориться. Я, конечно, хочу, чтобы все договоры существовали, потому что уйти от этих договоров — это гонка вооружений", — сказал Земан в интервью программе "Итоги недели" на телеканале НТВ.
Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что у России есть два месяца на то, чтобы "вернуться к выполнению" ДРСМД. Он добавил, что если этого не произойдет, Вашингтон приостановит обязательства по ДРСМД. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на слова Помпео заявила, что Москва неукоснительно выполняет соглашение.
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