Переброска бронетехники по Крымскому мосту попала на видео

Украинские СМИ сообщили, что Россия перебросила через Керченский мост в Крым большое количество боевой техники. Видео с уточнением, что оно было снято накануне 8 декабря, было опубликовано в Сети. Ролик выложил блогер под ником "Игорь Гиркин". В соцсетях пользователи стали активно обсуждать опубликованные кадры. На Украине предположили, что Россия таким образом готовится к военным действиям. Некоторые пользователи предположили, что мост не выдержит такой нагрузки.
Ранее издание Defence сообщило о «сотнях российских танков у границы с Украиной» сославшись на спутниковые снимки с Google Earth, сделанные в ноябре.
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что десантно-штурмовые подразделения Вооруженных сил Украины будут переброшены на границу с Россией.