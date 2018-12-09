Переброска бронетехники по Крымскому мосту попала на видео

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В Сети опубликовали видео переброски военной техники по Крымскому мосту 

Рамблер 1 час назад
Украинские СМИ сообщили, что Россия перебросила через Керченский мост в Крым большое количество боевой техники. Видео с уточнением, что оно было снято накануне 8 декабря, было опубликовано в Сети. Ролик выложил блогер под ником "Игорь Гиркин". В соцсетях пользователи стали активно обсуждать опубликованные кадры. На Украине предположили, что Россия таким образом готовится к военным действиям. Некоторые пользователи предположили, что мост не выдержит такой нагрузки.
Ранее издание Defence сообщило о «сотнях российских танков у границы с Украиной» сославшись на спутниковые снимки с Google Earth, сделанные в ноябре.
«Танковую орду» на границе РФ и Украины заметили из космоса
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что десантно-штурмовые подразделения Вооруженных сил Украины будут переброшены на границу с Россией.
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