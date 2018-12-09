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Россия отказалась от идеи создать пули с самонаведением 

360tv.ru + ещё 2 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
Россия отложила на неопределенный срок создание «умных» пуль, которые будут обладать функцией самонаведения. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.
«По этому вопросу проведен ряд теоретических исследований. Они показали, что в обозримом будущем адекватно реализовать эту идею не представляется возможным», — сказал источник агентства.
Он подтвердил, что эта тема была отложена на неопределенный срок.
Впервые о работе над «умными» пулями заговорили в 2016 году. Тогда генеральный директор Фонда перспективных исследований (ФПИ) Андрей Григорьев заявил о разработке перспективного снайперского комплекса с такими пулями. В 2017 году к разработке подключились в госкорпорации «Ростех».
В США Пентагон отчитался о разработке и испытаниях самонаводящейся пули в 2014 году.
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