Россия отказалась от идеи создать пули с самонаведением

Россия отложила на неопределенный срок создание «умных» пуль, которые будут обладать функцией самонаведения. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

«По этому вопросу проведен ряд теоретических исследований. Они показали, что в обозримом будущем адекватно реализовать эту идею не представляется возможным», — сказал источник агентства.

Он подтвердил, что эта тема была отложена на неопределенный срок.