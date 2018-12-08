Трамп заявил о несостоятельности идеи европейской армии

«Идея европейской армии не очень хорошо сработала как в Первую мировую войну, так и во Вторую. Но США всегда были и будут для вас», — написал глава государства в своём Twitter.

По его словам, власти Штатов просят только о том, чтобы европейские страны «заплатили свою справедливую долю в НАТО».

«Германия платит 1% в то время, как США 4,3% от своего гораздо более крупного ВВП — для защиты Европы. Справедливость», — добавил Трамп.