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Трамп заявил о несостоятельности идеи европейской армии 

News.ru + ещё 3 2 часа назад
Фото: flickr.com/nato
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что США и НАТО всегда будут поддерживать безопасность в странах Европейского союза.
«Идея европейской армии не очень хорошо сработала как в Первую мировую войну, так и во Вторую. Но США всегда были и будут для вас», — написал глава государства в своём Twitter.
По его словам, власти Штатов просят только о том, чтобы европейские страны «заплатили свою справедливую долю в НАТО».
«Германия платит 1% в то время, как США 4,3% от своего гораздо более крупного ВВП — для защиты Европы. Справедливость», — добавил Трамп.
Как писал News.ru, президент Франции Эммануэль Макрон 6 ноября заявил, что Европе следует создать собственные единые вооружённые силы, чтобы защищаться от Китая, России и США. 13 ноября канцлер Германии Ангела Меркель высказала мнение о том, что ЕС вскоре будет нуждаться в единой армии.
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