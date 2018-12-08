Предсказано будущее ракеты 9М729 после ультиматума США

Ответом России на ультиматум США по Договору о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД) может стать модификация ракеты 9М729, заявил «Известиям» заместитель президента по информационной политике Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН) доктор военных наук Константин Сивков

«Ее можно модифицировать только в плане увеличения дальности стрельбы. Потому что в настоящее время ракета имеет небольшую дальность стрельбы, и она не обеспечивает поражение наземных целей на большом расстоянии», — сказал эксперт.

По его мнению, в настоящее время дальность стрельбы 9М729 не превышает 400 километров, потому ракета не нарушает ДРСМД.

В декабре госсекретарь Майк Помпео заявил, что Вашингтон выйдет из ДРСМД, если Москва не вернется к его исполнению в течение 60 дней. Тогда же замглавы госдепартамента США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон призвал Россию отказаться от ракеты 9М729 или модифицировать ее.

В октябре президент США Дональд Трамп , ссылаясь на нарушение соглашения Россией и наращивание вооружений Китаем, заявил о намерении выйти из соглашения.

ДРСМД подписан между Советским Союзом и США в 1987 году. Соглашение запрещает участникам производить, испытывать и развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней (от 1000 до 5500 километров) и малой (от 500 до 1000 километров) дальности, а также обязало стороны ликвидировать соответствующие пусковые установки.