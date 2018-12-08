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Предсказано будущее ракеты 9М729 после ультиматума США 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Ответом России на ультиматум США по Договору о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД) может стать модификация ракеты 9М729, заявил «Известиям» заместитель президента по информационной политике Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН) доктор военных наук Константин Сивков.
«Ее можно модифицировать только в плане увеличения дальности стрельбы. Потому что в настоящее время ракета имеет небольшую дальность стрельбы, и она не обеспечивает поражение наземных целей на большом расстоянии», — сказал эксперт.
По его мнению, в настоящее время дальность стрельбы 9М729 не превышает 400 километров, потому ракета не нарушает ДРСМД.
В декабре госсекретарь Майк Помпео заявил, что Вашингтон выйдет из ДРСМД, если Москва не вернется к его исполнению в течение 60 дней. Тогда же замглавы госдепартамента США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон призвал Россию отказаться от ракеты 9М729 или модифицировать ее.
В октябре президент США Дональд Трамп, ссылаясь на нарушение соглашения Россией и наращивание вооружений Китаем, заявил о намерении выйти из соглашения.
ДРСМД подписан между Советским Союзом и США в 1987 году. Соглашение запрещает участникам производить, испытывать и развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней (от 1000 до 5500 километров) и малой (от 500 до 1000 километров) дальности, а также обязало стороны ликвидировать соответствующие пусковые установки.
США обвиняют Россию в том, что последняя скрывает истинные возможности крылатой ракеты 9М729 комплекса «Искандер-М». В Пентагоне полагают, что наземная ракета имеет дальность действия от 500 километров.
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