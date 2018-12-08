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ВСУ: нас обстреляли российские оккупанты 

News.ru 56 минут назад
Киев заявил о множественных атаках на свои позиции в Донбассе. В результате действий ополченцев двое военнослужащих получили ранения. Один из них погиб.
Представители ВСУ зафиксировали 13 обстрелов, сообщается на официальной странице Facebook пресс-центра операции объединённых сил Украины.
«Российские оккупанты 13 раз открывали огонь по оборонительным укреплениям наших войск. Противник вёл прицельный огонь из гранатамётов различных систем, крупнокалиберных пулемётов», — говорится в тексте.
По данным Киева, в тот же день, 7 декабря 2018 года, ВСУ уничтожили двоих «оккупантов».
Ранее News.ru сообщал об ускоренном вооружении Военно-морских сил Украины. Мера связана с введением военного положения в приграничных регионах страны.
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