«Пересвет» стал убийцей Tomahawk

Российский боевой лазер «Пересвет» способен противодействовать американским высокоточным дозвуковым крылатым ракетам большой дальности Tomahawk, заявил РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков.

«С помощью лазера можно эффективно бороться со средствами воздушного нападения, высокоточным оружием или средствами разведки, которые используют в качестве инструмента оптико-электронные приборы», — сказал специалист.

Поскольку «воздействием сильного излучения электроника быстро выходит из строя», то, согласно эксперту, «Пересвет» будет «ослеплять технику противника надежно и надолго».

«Например, при выходе на цель американские ракеты Tomahawk ищут ее визуально, ориентируясь по цифровому изображению рельефа, заложенному в память головки самонаведения. Если в этот момент по ней отработает такой комплекс, как "Пересвет", поиск прекратится. При потере цели Tomahawk самоликвидируются», — считает Леонков.

В декабре военный аналитик, полковник в отставке Михаил Тимошенко заявил, что для борьбы с вражескими спутниками Россия планирует использовать лазерную установку 1ЛК222, установленную на тяжелом транспортном самолете Ил-76.

Согласно автору The National Interest Майклу Пеку, современный Tomahawk Block IV фактически является летательным беспилотником, который нельзя считать ракетой технологического уровня 1980-х или 1990-х годов, однако «это все еще дозвуковая крылатая ракета холодной войны, которая выглядит динозавром по сравнению со сверхзвуковым и гиперзвуковым оружием, разрабатываемым сегодня».

О разработке боевого лазерного комплекса президент России Владимир Путин объявил в марте 2018 года в ходе послания Федеральному собранию. По словам главы государства, «наличие таких боевых комплексов кратно расширяет возможности России в сфере своей безопасности». Оснащение войск Пересветами началось в декабре 2017 года. Год спустя оружие приняли на опытно-боевое дежурство.