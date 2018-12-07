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Опубликованы кадры посадки Су-34 по приборам 

РИА Новости 2 часа назад
Телеканал "Звезда" опубликовал видео командирских вылетов на Су-34 в рамках начала нового учебного года.
На кадрах видно, что полеты проводились в сложных метеоусловиях и над безориентирной местностью. Кроме того, были выполнены посадки по приборам.
В полетах принимали участие командиры авиационных соединений, полков, эскадрилий, звеньев и других подразделений дальней, военно-транспортной, оперативно-тактической и армейской авиации.
Су-34 предназначен для поражения наземных и воздушных объектов противника в любое время суток и при любых погодных условиях. Истребитель оснащен высокоинтеллектуальной системой радиолокационного противодействия и обороны.
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