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В России пригрозили Европе «ядерной пустыней» 

Lenta.ru 1 час назад
Размещение американских ракет малой и средней дальности, которое может последовать за возможным выходом США из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД), а также размещение американских баз в Польше и других восточноевропейских странах, превращает данные территории в военный плацдарм и ставит жителей этих государств под прицел. Об этом в «Известиях» пишет военный эксперт Владислав Шурыгин.
«Любая из них становится потенциальной ядерной пустыней», — заявляет он.
«Любое восточноевропейское государство, которое размещает у себя такие ракеты, стирает себя с карты мира. И политики, которые настойчиво приглашают американских военных, потенциально подставляют свое население под атомный дождь. В такой ситуации мирные жители этих стран — это уже даже не заложники. Это заложники, которых начали расстреливать», — считает эксперт.
Согласно Шурыгину, в настоящее время глубина «полосы войны», отсчитываемая от границ Калининградской области, составляет 500 километров (дальность действия комплексов «Искандер»), а «заложниками в этом случае становятся лишь счастливые прибалты, неспособные думать на два шага вперед». Эксперт уверен, что «у американцев будет сохраняться очень серьезный соблазн решать свои глобальные задачи за счет Европы, к примеру, нанести с ее территории массированный ядерный удар ракетами средней и меньшей дальности».
В октябре президент США Дональд Трамп, ссылаясь на нарушение соглашения Россией и наращивание вооружений Китаем, заявил о намерении выйти из ДРСМД.
ДРСМД подписан между Советским Союзом и США в 1987 году. Соглашение запрещает участникам производить, испытывать и развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней (от 1000 до 5500 километров) и малой (от 500 до 1000 километров) дальности, а также обязало стороны ликвидировать соответствующие пусковые установки.
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