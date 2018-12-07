В НАТО ищут способы «защититься» от российских комплексов РЭБ

В НАТО заявили об уязвимости своей инфраструктуры и средств коммуникации в связи с успехом российской стратегии радиоэлектронной борьбы. Об этом говорится в заявке на исследование Научно-технической организации НАТО, с текстом которой ознакомился RT. В альянсе признали, что существующих у него средств может оказаться недостаточно для противодействия «угрозе». Именно поэтому исследователи альянса планируют в 2019 году разработать новую концепцию по защите от российских комплексов РЭБ, а также найти способы скрыть локацию «особо важных целей». Опрошенные RT эксперты отмечают, что арсенал средств радиоэлектронной борьбы, которым обладает Россия , по многим параметрам превосходит разработки НАТО.

Инфраструктура тактической связи Североатлантического альянса уязвима перед российской стратегией радиоэлектронной борьбы (РЭБ), поэтому НАТО планирует в 2019 году искать способы защитить свои средства коммуникации. Об этом говорится в заявке на исследование Научно-технической организации НАТО, начало которого запланировано на 2019 год.

«Недавние учения на восточной границе НАТО, присутствие в Прибалтике и война на Украине продемонстрировали успешность российской стратегии радиоэлектронной борьбы (РЭБ). И потенциал радиоэлектронных атак (например, подавления), и радиоэлектронное обеспечение (например, обнаружение целей) показывают, что существующая инфраструктура тактической связи НАТО уязвима перед средствами РЭБ и столкнётся с серьёзными угрозами», — говорится в документе.

Согласно заявке, существующие у НАТО меры по защите от средств РЭБ могут оказаться недостаточными для противодействия «представленной угрозе».

Эксперты отмечают, что разработки альянса в сфере радиоэлектронной борьбы действительно уступают российским аналогам, однако заявления альянса о якобы российском присутствии в Прибалтике и на Украине не соответствуют действительности.

При этом Москва неоднократно подчёркивала, что Россия не является стороной конфликта на Украине.

«Россия — это страна, которая призвана сторонами конфликта. Это страна, которая призвала стороны конфликта подписать комплекс мер по выполнению минских договорённостей. Россия не является стороной, которая выполняет этот комплекс мер… Мы просто не можем этого делать физически, потому что Россия не является участником этого конфликта», — заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Говоря о присутствии России в Балтийском регионе, военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко отметил, что Москва проводит учения и размещает вооружение исключительно на своей территории.

«Россия действительно присутствует в Балтийском регионе, потому что там находится Калининградская область, которая является субъектом Российской Федерации. На территории для нас западного, для альянса восточного направления проводятся учения, однако, как показывает статистика, НАТО проводит там в несколько раз больше учений в год, чем Россия. То есть у НАТО постоянно идёт наращивание и размеров учений, и их количества», — подчеркнул эксперт в разговоре с RT.

Напомним, что Москва не раз выражала обеспокоенность в связи с учениями стран НАТО вблизи российских границ. По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, Москва оставляет за собой право на реагирование для обеспечения безопасности страны.

«Оставляем за собой право на реагирование, в том числе принимая должные контрмеры в интересах надёжного обеспечения безопасности нашей страны», — подчеркнула представитель ведомства.

Ранее в октябре стало известно, что Минобороны России намерено разместить комплексы радиоэлектронной борьбы «Самарканд» в 13 воинских частях, включая находящуюся в Калининградской области.

Успех российской доктрины

Новые исследования по защите тактической связи необходимы альянсу ещё и в связи с эффективностью военной доктрины России, подчёркивается в документе Научно-технической организации НАТО.

«Российская доктрина, подразумевающая сочетание РЭБ, БПЛА и артиллерии для обнаружения, идентификации, локализации и уничтожения особо важных целей, зарекомендовала себя как очень успешная», — говорится в заявке на исследование.

Эксперты отмечают, что западные страны всерьёз обеспокоены прогрессом России в развитии средств радиоэлектронной борьбы, что толкает их на увеличение финансирования своих исследований в этой области.

«Соединённые Штаты в последнее время очень обеспокоены российским прогрессом именно в средствах радиоэлектронной борьбы, потому что всегда считалось, что у страны хорошие танки, оружие и самолёты, но в военной радиоэлектронике Россия уступает Соединённым Штатам. Однако тут американские войска неожиданно для себя обнаружили, что Россия обладает арсеналом средств РЭБ, которые по многим параметрам и по американским оценкам превосходят то, что есть в Соединённых Штатах. И американцам приходится ввязываться теперь в соревнование», — подчеркнул в разговоре с RT военный эксперт Юрий Зверев.

Так, в августе этого года СМИ сообщили о разработке в США мобильного комплекса радиоэлектронной борьбы. Согласно данным Breaking Defense, новый комплекс пока уступает российским аналогам мобильных средств РЭБ, задействованных в Сирии.

При этом в апреле текущего года стало известно, что развитие информационных технологий позволит российской армии использовать роботизированные комплексы РЭБ с элементами искусственного интеллекта.

Скрыть «особо важные цели»

Как подчёркивают в Научно-технической организации НАТО, противодействие средствам РЭБ требует новой концепции. В частности, исследователи альянса планируют найти способы скрыть локацию так называемых особо важных целей.

Согласно заявке, «в идеальном случае» такие концепции должны быть протестированы во время таких мероприятий, как учения НАТО CWIX, в ходе которых государства — члены альянса испытывают новые средства коммуникаций и киберзащиты, а также отрабатывают сценарии их боевого применения.

Однако, как отметил в разговоре с RT военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко, в настоящее время американские войска полностью зависят от спутниковых средств навигации и связи, что делает их особо уязвимыми перед средствами РЭБ.

«Представить себе, что вдруг во время боевых действий отключится связь или спутники навигации, — это страшный сон для натовского солдата, он не сможет сориентироваться», — добавил эксперт.

Между тем эксперт также напомнил, что страны НАТО уже не первый раз ищут в России виновника своих промахов. Так, 14 ноября Министерство обороны Норвегии заявило, что работа систем GPS во время учений НАТО в стране была нарушена из-за якобы действий российских военных в Арктике. По данным министерства, сбои происходили с 16 октября по 7 ноября из-за предполагаемых действий военных России в заполярном районе Кольского полуострова.

Ранее же премьер-министр Финляндии Юха Сипиля допустил возможность «вмешательства России» в работу спутниковых навигационных систем GPS страны. По его словам, на севере Финляндии в ходе учений НАТО произошли «намеренные крупномасштабные сбои сигналов GPS». Финский премьер-министр также отметил, что у России «есть средства для этого».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле ничего не известно о якобы вмешательстве российской стороны в работу спутниковых навигационных систем GPS во время учений НАТО в Финляндии.

«Нам ничего не известно о том, что Россия может иметь какое-то отношение к сбоям в системе GPS», — сказал Песков.

Пресс-секретарь подчеркнул, что в настоящее время существует тенденция обвинять Россию «вообще во всех смертных и иных грехах».