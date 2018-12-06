Министр ВМС США призвал провести демонстрацию флага в Арктике

Соединенным Штатам необходимо создать порт стратегического значения на Аляске и провести военно-морские операции по демонстрации флага США в Арктике, заявил министр американских ВМС Ричард Спенсер.

«Угроза вернулась. Арктика является тем регионом, на котором мы должны сконцентрировать внимание», — передает его слова ТАСС.

По его словам, США нуждаются в стратегическом арктическом порту на Аляске.

«Нам нужно проводить операции по обеспечению свободы мореплавания в Северо-Западном проходе, Северном проходе, нам нужно за ним следить», — заявил Спенсер.

Он не уточнил, какой именно проход имеет в виду — Северо-Западный проход, который является кратчайшим путем из северной Атлантики через канадский арктический архипелаг в море Бофорта и далее в Тихий океан, или Северный морской путь. Канада считает, что Северо-Западный проход находится под юрисдикцией, но США и другие страны не согласны с этим, считая его международными водами.

Ранее NBC News заявил, что американский ледокольный флот находится в ужасном состоянии, и США давно уступили России в гонке за Арктику. Эксперты объясняли, почему Россия победила в этой борьбе.