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Комплексы «Панцирь-С» Балтфлота перехватили беспилотники на учениях 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Зенитные комплексы "Панцирь-С" Балтийского флота перехватили беспилотники и вертолеты условного противника на учениях, сообщает пресс-служба БФ.
"Для прикрытия объектов системы противовоздушной обороны флота заступившие на боевое дежурство расчеты радиолокационных станций и ЗРПК "Панцирь-С" обнаружили и условно уничтожили группу воздушных целей, выполнявших полет в непосредственной близости от условной воздушной границы и не отвечавших на запросы диспетчерских служб", — говорится в сообщении.
Уточняется, что в роли условного противника выступали вертолеты морской авиации и беспилотные летательные аппараты "Форпост". Они выполняли полеты на высотах ниже 50 метров и на скорости менее 200 километров в час.
Добавляется, что после перехвата целей расчеты ЗРПК "Панцирь-С" отработали совершение марша для смены позиции и маскировку новых позиционных районов.
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