Комплексы «Панцирь-С» Балтфлота перехватили беспилотники на учениях

Зенитные комплексы "Панцирь-С" Балтийского флота перехватили беспилотники и вертолеты условного противника на учениях, сообщает пресс-служба БФ.

"Для прикрытия объектов системы противовоздушной обороны флота заступившие на боевое дежурство расчеты радиолокационных станций и ЗРПК "Панцирь-С" обнаружили и условно уничтожили группу воздушных целей, выполнявших полет в непосредственной близости от условной воздушной границы и не отвечавших на запросы диспетчерских служб", — говорится в сообщении.

Уточняется, что в роли условного противника выступали вертолеты морской авиации и беспилотные летательные аппараты "Форпост". Они выполняли полеты на высотах ниже 50 метров и на скорости менее 200 километров в час.

Добавляется, что после перехвата целей расчеты ЗРПК "Панцирь-С" отработали совершение марша для смены позиции и маскировку новых позиционных районов.