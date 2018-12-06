Итальянская армия обзаведется экологически чистой самоходкой

Боевая машина, вроде танка или самоходного орудия, должна не загрязнять природу. После этого она может ездить и стрелять, выполняя поставленные командованием задачи. Такова мудрость нашего времени.

Уважаемый нами портал Jane's 360 сообщил о поступлении на вооружение итальянской армии самоходной артиллерийской установки Centauro-II. Это продвинутая модификация предыдущего «Чентавро» — восьмиколесный броневик с противопульным бронированием и пушкой крупного калибра: 120 или 105 мм. Машина предназначена для разведки и, при благоприятной обстановке, — уничтожения техники противника.

В настоящее время итальянская армия планирует закупить более 100 машин Centauro II для замены части парка машин Centauro (которых в строю итальянской армии остается около 300).

Бронированная машина Centauro II имеет ходовую часть, основывающуюся на ходовой части бронетранспортера Freccia (8х8), но новый бронекорпус и новый дизельный двигатель Iveco Vector 8V мощностью более 720 л.с. (против 520 л.с. у старой Centauro и 560 л.с. у Freccia). Боевая масса Centauro II составляет официально 30 тонн (против 24 тонн у Centauro), а фактически, в полностью снаряженном виде, возможно, и больше. Длина корпуса Centauro II составляет 7,4 м, ширина 3,14 м, клиренс 0,4 м. Машина имеет повышенный уровень баллистической и противоминной защиты.

Прототип был представлен прессе в 2016 году, поступление первых машин на вооружение предполагается в 2020-21 годах.

Сообщается, что одной из «фишек» новой боевой машины станет соответствие новых дымовых гранатометов европейским экологическим нормам.