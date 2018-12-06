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Названа причина слабости единой европейской армии 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: Reuters
Идея создания единой европейской армии обернется полнейшей катастрофой. Об этом говорится в журнале The National Interest.
Как отмечается в материале, главной слабостью при создании общей армии будет отсутствие политической интеграции стран. Издание пишет, что Европейский союз не един в своих взглядах и является скорее экономическим блоком, чем Соединенными Штатами Европы.
При этом военные вызовы, которые стоят перед европейцами, не настолько остры, как политические. Да и сами страны, вероятно, из исторических соображений и национальной гордости сохранят собственные армии. Это в итоге приведет к тому, что меньше ресурсов получится направить на поддержание общеевропейских формирований. Кроме того, единая армия будет частично дублировать цели НАТО, а даже на альянс большая часть входящих в него стран тратит меньше положенного.
«Кто будет принимать решение направить европейскую армию на войну? Если Евросоюз, это должно быть единогласным решением всех стран (…). Но в Норвегии и Греции может быть разное понимание того, за что стоит бороться», — указывается в статье.
В итоге получается, что без политической интеграции Европа не может поддерживать военную мощь, эквивалентную ее экономической мощи.
6 ноября президент Франции Эммануэль Макрон озвучил идею создать общеевропейскую армию. По его мнению, европейцам требуется защита от Китая и России, которая «находится у самых границ и показала, что может представлять угрозу». Он также подчеркнул, что не хочет, чтобы оборона стран ЕС зависела от Соединенных Штатов.
В ответ президент США Дональд Трамп назвал предложение оскорбительным.
Идея создания единой армии существует уже много лет. Впервые о военном соглашении в Европе заговорили после Второй мировой войны, в 1948 году. Тогда Великобритания, Франция, Нидерланды, Бельгия и Люксембург подписали так называемый Брюссельский пакт, договорившись о «коллективной самообороне». В 1954-м к нему присоединились ФРГ и Италия, и в таком составе и под названием Западноевропейского союза он просуществовал до 2011 года.
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