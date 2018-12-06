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Британские разведчики последят за российскими дипломатами 

Lenta.ru + ещё 2 48 минут назад
Фото: Reuters
Британская разведывательная служба MI 5 призвала сотрудников спецлужб и военных повысить бдительность в отношении российских дипломатов на территории страны. Об этом со ссылкой на секретный документ ведомства сообщает The Daily Mirror.
В документе приведены номера дипломатических автомобилей российского посольства: за ними предполагается установить слежку. Предписывается отслеживать все их перемещения, фиксировать их номера и число людей в салоне при каждой поездке.
По данным, предоставленным Mirror, в MI 5 считают, что высылка 23 российских дипломатов в марте этого года «нанесла непоправимый удар возможностям Кремля по сбору информации», и теперь в шпионаже могут быть задействованы те сотрудники российского МИДа, которые остались в стране.
Российских дипломатов выслали из Великобритании после того, как Россию официально обвинили в отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии Скрипаль.
Аналогичные меры приняли США, Австралия, Украина, Канада и более 10 государств Евросоюза: в общей сложности страны выслали свыше 150 человек. Москва отвергла все обвинения и приняла зеркальные меры.
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