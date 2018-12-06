Британские разведчики последят за российскими дипломатами

Британская разведывательная служба MI 5 призвала сотрудников спецлужб и военных повысить бдительность в отношении российских дипломатов на территории страны. Об этом со ссылкой на секретный документ ведомства сообщает The Daily Mirror.

В документе приведены номера дипломатических автомобилей российского посольства: за ними предполагается установить слежку. Предписывается отслеживать все их перемещения, фиксировать их номера и число людей в салоне при каждой поездке.

По данным, предоставленным Mirror, в MI 5 считают, что высылка 23 российских дипломатов в марте этого года «нанесла непоправимый удар возможностям Кремля по сбору информации», и теперь в шпионаже могут быть задействованы те сотрудники российского МИДа , которые остались в стране.

Российских дипломатов выслали из Великобритании после того, как Россию официально обвинили в отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии Скрипаль.