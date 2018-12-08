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National Interest рассказал о новом «супероружии» российского спецназа 

РИА Новости + ещё 1 27 минут назад
Фото: © РИА Новости / Макс Ветров
Российский спецназ получит новейший вариант тяжелого автомата ШАК-12 калибра 12,7 миллиметра, который создан по заказу ФСБ России и обладает впечатляющей огневой мощью, пишет американский журнал The National Interest.
Флагманские модели концерна "Калашников", вроде автомата АК-12, должны иметь сбалансированные боевые характеристики: пробиваемость, вес, точность и дальность стрельбы, пишет издание. В то же время автор отмечает, что у ШАК-12 более узкая специализация, когда вес оружия и дальность стрельбы не играют большой роли, как, например, в случаях с захватами заложников. В таких ситуациях противник из-за воздействия адреналина или иных веществ может не чувствовать полученных ранений способен продолжать вести огонь, из-за чего могут погибнуть заложники, отмечает журнал.
По мнению автора, 12,7-миллиметровые патроны ШАК-12 предназначены именно для решения данной проблемы, так как 33-граммовые пули этого автомата способны ликвидировать цель даже при касательном попадании и стрельбе сквозь стены. При этом эффективная дистанция стрельбы для ШАК-12 составляет менее 100 метров, что вполне удовлетворяет условиям ближнего боя, указывает The National Interest.
Кроме того, акцент на тактическую универсальность также подчеркивается тремя типами боеприпасов, применяемых в ШАК-12, считает автор. Это патроны с бронебойной пулей, которая хорошо пробивает бронежилеты и укрытия, дозвуковые патроны для эффективного огня с использованием глушителя, а также патроны с легкими пулями с алюминиевым сердечником, которые обладают максимальным останавливающим действием и пониженной рикошетирующей способностью.
Автомат, представленный в 2017 году и демонстрировавшийся на выставке вооружений "Армия-2018", по мнению журнала, будет ограничено применяться при ведении ближнего боя подразделениями ФСБ и, как ожидается, будет использоваться в контртеррористических операциях.
Однако Россия планирует экспортировать ШАК-12 и в другие страны: оружие было продемонстрировано на Defexpo-2018 в Индии, в Китае, и при этом "агрессивно" продвигается как экспортный продукт, заключает The National Interest.
Ранее The National Interest назвал автомат АК-308 одним из самых амбициозных продуктов концерна "Калашников" за последние десятилетия.
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