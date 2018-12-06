Депутат Сухарев предложил поднять затонувшую подлодку «Морж»

Экипаж подложки «Морж», затонувшей в 1917 году, заслуживает того, чтобы быть захороненным в соответствии с традициями. Соответствующий запрос с предложением рассмотреть возможность поднятия субмарины в МИД России направил первый заместитель председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества Иван Сухарев

«Героический экипаж нашей подлодки заслуживает того, чтобы предать их тела земле в соответствии с православными традициями. И для этого необходимо поднять лодку со дна Босфора», — сказал RT депутат.

Он отметил, что пока удалось обнаружить тела всего лишь троих членов экипажа из 42. Они были захоронены на территории нынешнего российского генкосульства, «остальные остались под толщей воды».

«Морж» — одна из трёх торпедных подводных лодок типа «Морж» Российской империи. Её испытания были завершены 30 апреля 195 года, после чего она была принята в казну, присоединившись к «Нерпе» и «Тюленю» — другим субмаринам проекта — в Чёрном море уже в мае.

С начала 1915 года «Морж» числился в составе 1-го дивизиона бригады подводного плавания Черноморского флота. Основной задачей подводных лодок в годы Первой мировой войны ставилось нарушение коммуникаций неприятеля на прибрежных участках с целью недопущения снабжения Стамбула. 27 апреля 1917 года лодка была уничтожена гидросамолётом.