Военный корабль США бросает вызов претензиям России в Японском море

Ракетный эсминец ВМС США прошел в непосредственной близости от залива Петра Великого около базы Тихоокеанского флота России . Нагнетая обстановку в этом регионе, США прикрываются традиционной риторикой о необходимости «обеспечения свободы судоходства во всем мире».

Ракетный эсминец ВМС США «МакКэмпбелл » прошел рядом со спорными водами в Японском море в среду. Это действие направлено на раздражение России.

«Эскадренный миноносец Военно-морских сил США МакКэмпбелл (USS McCampbell) прошел возле залива Петра Великого в знак протеста против чрезмерных морских требований России и в целях поддержки прав, свобод и законного использования моря, которым пользуются Соединенные Штаты и другие страны», — сказала Си-эн-эн представитель Тихоокеанского флота США лейтенант ВМС США Рейчел МакМарр. Корабль осуществил маневр, который в ВМС США назвали «свободой судоходства».

Представитель ВМС США заявила Си-эн-эн, что США не признают претензии России на это водное пространство, отметив, что Москва претендует на районы, которые намного превышают 12-мильную зону от российской береговой линии, что гарантируется международным правом.

Залив Петра Великого — крупнейший залив в Японском море, также известный как Восточное море. Здесь расположены российский город Владивосток и Тихоокеанский флот ВМФ России. Чиновник сказала Си-эн-эн, что это был первый раз, когда США провели операцию по обеспечению свободы судоходства в этом районе с 1987 года. Осуществление свободы судоходства происходит в условиях обострения напряженности в отношениях между Вашингтоном и Москвой по целому ряду вопросов.

Во вторник все 29 членов НАТО обвинили Россию в нарушении Договора о ядерных силах средней и меньшей дальности времен холодной войны и разработке ракеты, которая может достичь большей части Европы. Государственный секретарь США Майк Помпео впоследствии объявил, что США начнут процесс выхода из договора через 60 дней, если Россия не вернется к режиму соблюдения договора.

Также была поднята тема напряженности в связи с действиями Москвы в Керченском проливе и Азовском море, где были обстреляны три украинских судна, а затем задержаны украинские моряки.

Американские чиновники говорят, что такие операции призваны обеспечить право свободного прохода в международных водах и оспорить чрезмерные претензии. «Эти операции демонстрируют, что Соединенные Штаты будут летать, осуществлять судоходство и работать везде, где позволяет международное право, — сказал МакМарр. Это актуально и для судоходства в Японском море, как и в других местах по всему миру».

В то время как ВМС США проводят такие операции по обеспечению свободы судоходства во всем мире, они подвергаются повышенному контролю, когда они направлены на оспаривание претензий России и Китая. На прошлой неделе ракетный крейсер ВМС США «Чэнсэллорсвилл» (USS Chancellorsville) прошел рядом с оспариваемыми островами в Южно-Китайском море, операция, которая вызвала немедленный дипломатический протест со стороны Пекина.

CNN, США