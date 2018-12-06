Горные мотострелки ЦВО получили новейшие комплексы БЛА

С начала декабря военнослужащие горной мотострелковой бригады приступили к освоению новых БЛА и успешно выполняют учебно-боевые задачи по ведению воздушной разведки и корректировке огня минометных батарей в горной местности.

Военнослужащие горной мотострелковой бригады Центрального военного округа, дислоцированной в Республике Тыва , получили по гособоронзаказу новейшие комплексы беспилотных летательных аппаратов (БЛА).

В разведывательные и артиллерийские подразделения поступили многофункциональный комплекс с БЛА «Орлан-10», который способен выявлять координаты объектов противника в радиусе до 120 км, и комплекс ближнего действия воздушной и оптикоэлектронной разведки «Элерон-3», позволяющий проводить разведку и аэрофотосъёмку местности на дальности до 5 тыс. метров.

С начала декабря мотострелки приступили к освоению новых БЛА и успешно выполняют учебно-боевые задачи по ведению воздушной разведки и корректировке огня минометных батарей в горной местности.