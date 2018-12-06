Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Горные мотострелки ЦВО получили новейшие комплексы БЛА 

ТК «Звезда» + ещё 1 8 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
С начала декабря военнослужащие горной мотострелковой бригады приступили к освоению новых БЛА и успешно выполняют учебно-боевые задачи по ведению воздушной разведки и корректировке огня минометных батарей в горной местности.
Военнослужащие горной мотострелковой бригады Центрального военного округа, дислоцированной в Республике Тыва, получили по гособоронзаказу новейшие комплексы беспилотных летательных аппаратов (БЛА).
В разведывательные и артиллерийские подразделения поступили многофункциональный комплекс с БЛА «Орлан-10», который способен выявлять координаты объектов противника в радиусе до 120 км, и комплекс ближнего действия воздушной и оптикоэлектронной разведки «Элерон-3», позволяющий проводить разведку и аэрофотосъёмку местности на дальности до 5 тыс. метров.
С начала декабря мотострелки приступили к освоению новых БЛА и успешно выполняют учебно-боевые задачи по ведению воздушной разведки и корректировке огня минометных батарей в горной местности.
ТК «Звезда»: последние новости
Генассамблея ООН рассмотрит проект резолюции Украины о «милитаризации» Азовского моря В Минобороны опровергли приближение эсминца США к территориальным водам РФ Украина испытала крылатые ракеты «Нептун» на Черном море
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На Украине заявили о согласии НАТО на ввод кораблей в Азов548
Украина перебрасывает десантников к границе с Россией9
Британия может отказаться от Brexit22
Украинским кораблям разрешили стрелять на поражение35
Медведев рассказал о новогодних планах5
Видео
Медведев подводит итоги года
Политика
04:23
Медведев отчитается за 2018 год в прямом эфире
Политика Личный счет
02:46
Медведев рассказал о новогодних планах
Политика
01:09
Германия выступила против антироссийских санкций
В мире Ближний Восток
00:45
Задержанного школьника увезли на машине скорой помощи
Происшествия
08:45
«Он говорил с кустом»: почему подросток принес нож в школу
Происшествия Криминал
05:24
Рада приравняла бандеровцев к ветеранам войны
В мире Украина
02:51
В московских многоэтажках появятся новые лифты
Новости Москвы
02:19
Из «Черного беркута» выпустили 12 «смертников»
Происшествия
00:45
Британия может отказаться от Brexit
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение