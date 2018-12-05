США провоцируют РФ эсминцем у Владивостока

Американский эсминец USS McCampbell проплыл в непосредственной близости от залива Петра Великого в Японском море на юге Приморского края . Таким образом Соединённые Штаты отреагировали на «чрезмерные требования» России по допуску кораблей в свои территориальные воды.

«Эти операции демонстрируют, что Штаты будут летать, плавать и действовать везде, где это разрешено международным правом. Это относится как к Японскому морю, так и к другим местам по всему миру», — сказала пресс-секретарь Тихоокеанского флота США Рэйчел Макмарр, которую цитирует CNN.

Она добавила, что Вашингтон не признаёт претензии Москвы на водные территории, поскольку они нарушают гарантии на международное право.