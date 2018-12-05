Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Эсминец ВМС США демонстративно приблизился к базе Тихоокеанского флота 

РИА Новости + ещё 19 7 часов назад
Ракетный эсминец США McCampbell прошел в среду в непосредственной близости от залива Петра Великого в Приморье, где находится база Тихоокеанского флота России, сообщили в ВМС США.
"McCampbell проплыл в окрестностях залива Петра Великого, чтобы бросить вызов чрезмерным морским претензиям России и поддержать права, свободы и законное использование моря, которое находится в распоряжении США и других стран", — говорится в заявлении представителя Тихоокеанского флота США Рейчел Макмарр.
По ее словам, этот шаг не направлен против России или других стран и не связан с недавним инцидентом в Керченском проливе, в ходе которого украинские корабли нарушили границу РФ и были задержаны.
Макмарр заявила, что США будут летать, плавать и действовать там, где это позволяет международное право.
"Это применимо как к Японскому морю, так и к другим местам по всему миру", — подчеркнула Макмарр.
В ВМС отметили, что США не признают российские претензии на акватории этой части Японского моря и считают эту территорию международной, поскольку она находится более чем в 12 милях от береговой линии России. Правда, о каких именно претензиях идет речь, представитель американского флота не уточнила.
Эсминец McCampbell относится к классу "Arleigh Burke". Главным его вооружением являются крылатые ракеты Tomahawk. Это основной корабль такого типа в ВМС США, всего с 1988 года их было построено более 60.
Комментарием российский военных агентство РИА Новости к настоящему моменту не располагает.
Последние новости
На Украине рассказали, на кого хотят обменять задержанных в РФ моряков Европу трясет от очередной "победы русских спецслужб" Аналитик оценил угрозу "последствий и боли" для России от США
Комментарии504
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США отправляют корабли в Черное море314
США разместят военную базу возле Калининграда41
Климкин опозорился в Брюсселе79
Названо место начала третьей мировой войны614
Кейт Миддлтон поймали на «воровстве»
Видео
03:41
Украина решила нанести «азовский удар» по России
В мире Политика
02:48
Киев предложил Москве сделку
Украина В мире
01:59
Названо место начала третьей мировой войны
Армия В мире
11:41
В Киеве назвали условие прекращения военного положения
В мире Украина
06:02
Любовницы Караченцова явились на Первый канал
Шоу-бизнес
08:33
Сбежавший из воинской части стрелок умер
Происшествия
00:14
Малахов резко осёк Боню за мат в эфире
Шоу-бизнес Общество
00:31
Киев потребовал срочной встречи с Москвой
Украина В мире
00:39
США по-новому объяснили выход из ДРСМД
США В мире
03:07
Путин вручает премии «Доброволец России»
Политика Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение