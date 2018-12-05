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Россия и Британия представят совместный документ по биооружию 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Фото: © Sputnik / Денис Асланов
Россия и Великобритания подготовили совместный документ по вопросу реагирования на применение биологического и токсинного оружия и намерены представить его в четверг на совещании государств-участников Конвенции, заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.
"Россия и Великобритания подготовили совместный документ по теме чрезвычайного реагирования. Предлагаем рассмотреть ряд идей по дальнейшему продвижению концепции мобильных медико-биологических отрядов. Представление нашего документа и его обсуждение состоятся в четверг, 6 декабря", — сказал Ермаков, текст его выступления на совещании в Женеве публикует сайт МИД РФ.
Ермаков также подчеркнул, что всем странам "следует крайне бережно продолжать хранить наследие переговорного органа по разработке юридически обязывающего протокола по укреплению Конвенции — спецгруппы государств-участников".
"Конвенция о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО) является универсальным международным договором, значение которого для обеспечения международной безопасности не подлежит ревизии. Россия неизменно выступает за выстраивание переговорного процесса в рамках КБТО в целях улучшения осуществления всех ее положений", — сказал дипломат.
Он подчеркнул, что "нельзя допускать фрагментацию межгосударственных процессов или, тем более, любых попыток подменить переговорную работу государств в рамках КБТО какой-то "альтернативной", неподотчетной государствам деятельностью международной бюрократии".
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