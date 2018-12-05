Украина в Чёрном море проводит испытания боевых катеров

Украинские морские пехотинцы присоединились к испытаниям новых десантно-штурмовых катеров проекта «Кентавр». Манёвры проходят в Чёрном море у побережья Одессы.

Каждый такой катер вооружён двумя установками залпового огня, имеет два модуля, состоящие из пулемета калибра 12,7 мм и автоматического гранатомёта, а также систему постановки дымовых завес.

По информации «Украинского военного портала», судно может принять на борт до 32 десантников.

Максимальная скорость катера — до 40 узлов (около 74 км/ч) запас хода составляет не менее 500 морских миль (более 900 км).

Катера типа «Кентавр» прибыли для испытаний в Одессу 19 ноября. До этого они прошли заводские тесты на киевском судостроительном заводе, где были построены по заказу украинского министерства обороны.