Украинские морские пехотинцы присоединились к испытаниям новых десантно-штурмовых катеров проекта «Кентавр». Манёвры проходят в Чёрном море у побережья Одессы.
Каждый такой катер вооружён двумя установками залпового огня, имеет два модуля, состоящие из пулемета калибра 12,7 мм и автоматического гранатомёта, а также систему постановки дымовых завес.
По информации «Украинского военного портала», судно может принять на борт до 32 десантников.
Максимальная скорость катера — до 40 узлов (около 74 км/ч) запас хода составляет не менее 500 морских миль (более 900 км).
Катера типа «Кентавр» прибыли для испытаний в Одессу 19 ноября. До этого они прошли заводские тесты на киевском судостроительном заводе, где были построены по заказу украинского министерства обороны.
Ранее News.ru сообщал, что во время спуска на воду первого десантно-штурмового катера «Кентавр» в сентябре нынешнего года секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что якобы история украинских Военно-морских сил насчитывает более тысячи лет. По его мнению, морские традиции страны берут начало с похода князя Олега на Византию в 911 году.