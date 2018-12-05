Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Третья мировая война может начаться с бомбардировок Сирии 

News.ru 35 минут назад
Фото: mil.ru
Вооружённые столкновения в Сирии могут послужить катализатором для начала Третьей мировой войны. Прежде всего, потому, что за противоборствующими сторонами в той или иной степени стоят Россия и США.
Их противостояние может оказаться необратимым, считает научный сотрудник Совета по внешней и оборонной политике Высшей школы экономики Дмитрий Суслов.
По его словам, если США начнут спецоперацию в Идлибе, то они будут наносить удары по территории Сирии. И если российские зенитно-ракетные комплексы С-300 будут представлять угрозу для американцев, то Штаты будут вынуждены уничтожать их.
«Это может привести к прямому военному конфликту и Третьей мировой войне», — приводит мнение эксперта «URA.RU».
Ранее сирийский телеканал Al Ikhbaria сообщил, что американские военные 2 декабря атаковали сирийскую армию в районе горной гряды аль-Гураб. В МИДе республики заявили, что Штаты в очередной раз продемонстрировали свою поддержку террористов. Однако в коалиции во главе с США утверждают, что не наносили ракетный удар по сирийской армии.
News.ru: последние новости
Военные корабли Украины приведены в боевую готовность Украина в Чёрном море проводит испытания боевых катеров РФ отказалась поставлять ракетные комплексы Азербайджану
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Наказание для России и другие события дня9
В Киеве назвали условие прекращения военного положения5
Киев потребовал срочной встречи с Москвой146
Россия ответила на «грозный» план НАТО243
Европа предъявила России непредсказуемое обвинение492
Видео
03:41
Украина решила нанести «азовский удар» по России
В мире Политика
02:48
Киев предложил Москве сделку
Украина В мире
08:33
Сбежавший из воинской части стрелок умер
Происшествия
00:14
Малахов резко осёк Боню за мат в эфире
Шоу-бизнес
00:31
Киев потребовал срочной встречи с Москвой
Украина В мире
00:39
США по-новому объяснили выход из ДРСМД
США В мире
03:07
Путин вручает премии «Доброволец России»
Политика Другое
01:01
На Украине приготовились «порвать» с Россией
В мире Украина
03:20
Европа предъявила России непредсказуемое обвинение
В мире
00:49
Украина испытала новейшую ракету в Черном море
Армия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение