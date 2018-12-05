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СМИ: Индия близка к заключению контракта с Россией на аренду еще одной атомной подлодки 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Нью-Дели близок к тому, чтобы заключить с Москвой соглашение на аренду еще одной атомной подводной лодки проекта 971, которая должна прийти на смену подлодке "Чакра" (российское название "Нерпа"), поскольку ее аренда завершается в ближайшие годы. Об этом сообщила в среду газета India Today.
По ее информации, делегация представителей индийских ВМС недавно возвратилась из России, где осмотрела две подлодки "Братск" и "Самара". Кроме того, обсуждались условия договора об аренде подлодки, которая, как сообщает СМИ, составит порядка $3,3 млрд
Официального подтверждения этой информации пока не поступало.
АПЛ проекта 971 (Akula-class, по классификации НАТО, шифр "Барс" по российской классификации) была передана в 10-летний лизинг ВМС Индии в 2012 году после подписания соответствующего документа 30 декабря 2011 года.
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