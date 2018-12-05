Украина испытала С-125

Украина в Одесской области испытала новую крылатую ракету и модернизированный зенитный ракетный комплекс С-125. Соответствующие кадры на YouTube выложил глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны Александр Турчинов

Чиновник отметил, что крылатая ракета успешно поразила цель на удалении 280 километров, а комплекс С-125, произведя восемь пусков, настиг такое же количество надводных мишеней.

«Это очень хороший результат, который доказывает, что модернизированные комплексы способны обеспечить надежную защиту от агрессии как с воздуха, так и с моря, и значительно усилят береговую оборону Черноморского и Азовского побережья», — подчеркнул Турчинов.

В феврале президент Украины Петр Порошенко заявил о планах серийной модернизации С-125М «Печора».

Первые испытания собственной крылатой ракеты Украина провела в январе.

Зенитно-ракетный комплекс малого радиуса действия С-125М принят на вооружение в СССР в 1961 году. В настоящее время от эксплуатации «Печоры» отказались в ряде государств, включая Россию, Финляндию, Сомали и Камбоджу.

Первая украинская крылатая ракета создана КБ «Луч» в рамках работы «Нептун» на основе российской противокорабельной ракеты 3М24 комплекса Х-35У.