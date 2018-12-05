На Украине испытали противокорабельный комплекс «Нептун»

Министр обороны Украины Степан Полторак проинформировал об успешном завершении испытаний нового берегового противокорабельного комплекса «Нептун» с крылатой ракетой дальностью до 300 км.

«Испытания, которые были сегодня на юге в районе Одессы: мы испытывали нашу ракету противокорабельную — «Нептун». Характеристики и задачи, которые мы ставили на этом этапе, они подтверждены, и даже есть возможности их увеличить», — цитирует Полторака Интерфакс-Украина.

Кроме того, он сообщил об успешном этапе испытаний модернизированного ЗРК С-125, который теперь может поражать не только воздушные цели, но и надводные.

Министр заверил, что работа над модернизацией вооружения продолжится.

Ранее сообщалось, что в Херсонской области начались испытания управляемых ракет.