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Европа "проигнорировала" провокацию в Крыму
Европа "проигнорировала" провокацию в Крыму

На Украине испытали противокорабельный комплекс «Нептун» 

RT на русском 59 минут назад
Фото: ©Крылатая ракета «Нептун» Facebook
Министр обороны Украины Степан Полторак проинформировал об успешном завершении испытаний нового берегового противокорабельного комплекса «Нептун» с крылатой ракетой дальностью до 300 км.
«Испытания, которые были сегодня на юге в районе Одессы: мы испытывали нашу ракету противокорабельную — «Нептун». Характеристики и задачи, которые мы ставили на этом этапе, они подтверждены, и даже есть возможности их увеличить», — цитирует Полторака Интерфакс-Украина.
Кроме того, он сообщил об успешном этапе испытаний модернизированного ЗРК С-125, который теперь может поражать не только воздушные цели, но и надводные.
Министр заверил, что работа над модернизацией вооружения продолжится.
Ранее сообщалось, что в Херсонской области начались испытания управляемых ракет.
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