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Турция не видит проблем с поставками F-35 

РИА Новости 48 минут назад
Фото: Flickr / Day Donaldson
Анкара не видит проблем с поставками американских истребителей F-35, хотя ранее конгресс США заявлял о возможности приостановить поставку самолетов в Турцию из-за ее планов по покупке российских зенитно-ракетных комплексов С-400, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу
"По F-35 наш президент (Тайип Эрдоган) говорил на саммите G20 в Буэнос-Айресе с (президентом США Дональдм) Трампом. Трамп спросил, есть ли проблемы? Мы сказали, что хотим не только покупать эти самолеты, но и участвовать в их совместном производстве. Мы пока не видим проблем с поставками F-35, речи об их отмене не идет", — сказал Чавушоглу в эфире телеканала TRT.
Конгресс США ранее заявлял, что намерен приостановить поставку истребителей F-35 Турции из-за планов Анкары приобрести российские зенитные ракетные системы С-400. Сенаторы внесли в оборонный бюджет поправку, согласно которой министерство обороны должно составить доклад с оценкой потенциальных "значительных изменений" в поставках самолетов Турции.
Турция намерена приобрести не менее ста F-35 Lightining II. Закупка производится в рамках многонациональной программы разработки F-35 под эгидой США, к которой Анкара присоединилась в 2002 году.
Как сообщил в конце октября министр обороны Турции Хулуси Акар, в марте 2019 года США передадут Турции еще два истребителя F-35. Ранее на предприятии американской компании Lockheed Martin в Форт-Уэрте в штате Техас прошла церемония передачи первых двух F-35 Турции. Как заявил РИА Новости представитель секретариата оборонной промышленности Турции, переданные Анкаре самолеты F-35 останутся в США до ноября 2019 года для обучения турецких пилотов.
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