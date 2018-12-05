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Российские адмиралы оценили возможности США в Черном и Балтийском морях 

Российская Газета + ещё 1 2 часа назад
Фото: U.S Navy/Wikimedia.org
США не смогут использовать свои авианосцы в акватории Черного и Балтийского морей. В первом случае этому помешает конвенция Монтре, регулирующая передвижение кораблей через черноморские проливы, а во втором — недостаток места для их прохода и развертывания.
Такое мнение РИА Новости высказали адмиралы Владимир Комоедов и Владимир Валуев, ранее являвшиеся командующими Черноморским и Балтийским флотами.
Российские экс-командующие флотами выступили с комментариями к заявлению вице-адмирала Эндрю Льюиса, возглавляющего Второй флот США. Он сказал, что расширение Россией системы блокирования доступа иностранных войск к Крыму и Калининграду не помешает США действовать в таких условиях. При этом ставка делается на авианосцы и сухопутные силы.
"У США 11 авианосцев, все они атомные, на каждом около 90 самолетов, они быстроходны, и американцы могут разместить их везде, где посчитают нужным. Но они не везде смогут пройти, например, в Балтийское море проход авианосца затруднителен. В Черное море через Босфор и Дарданеллы они и вовсе не могут попасть, так как их проход запрещен в соответствии с конвенцией Монтре о статусе проливов", — цитирует агентство Владимира Комоедова.
Эта конвенция не позволяет авианосцам проходить через черноморские проливы, если стороной вооруженного конфликта не выступает Турция и если для этой страны нет прямой военной угрозы.
Владимир Валуев подтвердил мнение Владимира Комоедова.
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