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У границ России создано сплошное радиолокационное поле 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Создание сплошного радиолокационного поля у российских границ завершено, это гарантирует обнаружение баллистических ракет со всех направлений, сообщил начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов.
«Завершено создание сплошного радиолокационного поля вдоль границ Российской Федерации. В результате обеспечено гарантированное обнаружение баллистических ракет со всех ракетоопасных направлений и по любым типам траекторий их полета», — сказал Герасимов, передает РИА «Новости».
Он также сообщил о продолжении перевооружения зенитных ракетных полков на современные зенитные ракетные системы С-400, обладающие повышенными возможностями по перехвату воздушных целей. «В настоящее время на боевом дежурстве по противовоздушной обороне стоят уже более 20 полков, оснащенных этим комплексом», — отметил генерал.
В то же время, по словам Герасимова, численность контрактников в Вооруженных Силах России доведена по итогам года до 384 тыс. человек, а доля современного вооружения в войсках в рамках реализации гособоронзаказа 2018 года составила 61,5%. Он напомнил, что к концу 2020 года этот показатель будет доведен до 70%.
Герасимов также отметил, что фрегат «Адмирал Горшков» и большой десантный корабль «Иван Грен» приняты в состав ВМФ РФ в 2018 году, до конца года ожидается поступление еще 13 кораблей и катеров. Кроме того, Минобороны России успешно провело в 2018 году бросковые испытания тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Также в России в 2018 году началось серийное производство ракетного комплекса «Авангард» с ракетой, оснащенной планирующим крылатым блоком.
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