У границ России создано сплошное радиолокационное поле

«Завершено создание сплошного радиолокационного поля вдоль границ Российской Федерации. В результате обеспечено гарантированное обнаружение баллистических ракет со всех ракетоопасных направлений и по любым типам траекторий их полета», — сказал Герасимов, передает РИА «Новости».

Он также сообщил о продолжении перевооружения зенитных ракетных полков на современные зенитные ракетные системы С-400, обладающие повышенными возможностями по перехвату воздушных целей. «В настоящее время на боевом дежурстве по противовоздушной обороне стоят уже более 20 полков, оснащенных этим комплексом», — отметил генерал.

В то же время, по словам Герасимова, численность контрактников в Вооруженных Силах России доведена по итогам года до 384 тыс. человек, а доля современного вооружения в войсках в рамках реализации гособоронзаказа 2018 года составила 61,5%. Он напомнил, что к концу 2020 года этот показатель будет доведен до 70%.