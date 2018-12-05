В Генштабе назвали главную задачу российской армии

"В первую очередь мы учим войска вести боевые действия с высокотехнологичным противником, оснащенным современным вооружением, в условиях ведения им всех видов разведки и радиоэлектронного воздействия, массированного применения авиации и высокоточного оружия", — сказал он.