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Россия испугалась и оставила Азербайджан без ракет 

Lenta.ru + ещё 1 35 минут назад
Россия не станет продавать Азербайджану береговой ракетный комплекс (БРК) «Бал-Э» из-за рисков, которые он может представлять для кораблей Каспийской флотилии, находящихся в российских территориальных водах. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».
Страны парафировали контракт, подразумевающий подписание небольшой партии БРК и нескольких десятков ракет 3М24 (экспортная версия Х-35Э), но до подписания документа так и не дошло.
Издание, ссылаясь на собственные источники, поясняет, что причина срыва поставки кроется в позиции российского Минобороны, поставку в ведомстве посчитали нецелесообразной. «Спорить с такой аргументацией было бесполезно, поэтому парафированное соглашение было убрано в стол, наша позиция была услышана», — подтвердил один из собеседников «Коммерсанта».
Учитывая возможность самонаведения ракеты и на наземные целы, другой источник газеты указал на «весьма деликатный геополитический нюанс» и сказал: «Нам не очень бы хотелось, чтобы данное оружие было применено в нагорно-карабахском конфликте».
«Бал-Э» — экспортный вариант берегового ракетного комплекса «Бал», принятого на вооружение в России в 2008 году. В его состав входят самоходные командные пункты управления и связи, самоходные пусковые установки с противокорабельными ракетами типа Х-35Э, транспортно-перегрузочные машины. Главное предназначение БРК — защита баз, контроль территориальных вод, а также объектов инфраструктуры побережья и морских коммуникаций.
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