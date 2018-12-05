Командир эскадрильи B-52 уволен за непристойные полеты

Подполковник ВВС США Пол Гуссен снят с должности командира 69-й бомбардировочной эскадрильи с формулировкой "в связи с утратой доверия и неспособностью поддерживать профессиональную атмосферу в коллективе".

Поводом для отставки стало развлечение американских пилотов в небе над Катаром с сентября 2017 года по апрель 2018. Участвовавшие в налетах на отряды ИГ (террористическаяч организация, запрещена в России) стратегические бомбардировщики B-52 Stratfortress строили свои маршруты так, чтобы на экране системы CONECT, отображающей перемещения воздушных судов, появлялись пенисы. Летчики и наземный персонал сделали скриншоты забавных, на их взгляд, картинок, а затем похвастались ими на вечеринке, посвященной завершению миссии и скорому возвращению в США. Это летчиков и сгубило — кто-то нашел CD со снимками и передал его командованию. Последовала служебная проверка и оргвыводы.

— Любое поведение, которое не соответствует нашим ценностям и принципам, не допускается, — заявил Military.com представитель ВВС США подполковник Урия Орланд. Он отметил, что несмотря на "аморалку", 69-я эскадрилья без срывов выполнила на Ближнем Востоке 834 задачи по борьбе с ИГ, за что удостоилась видеоконференции с президентом США Дональдом Трампом на Рождество.

Подполковник Гуссен руководил эскадрильей B-52 с июня 2017 года.