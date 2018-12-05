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В США военного осудили на 25 лет за попытку передать ИГ* секретные данные 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Федеральный суд в США во вторник приговорил военного из штата Гавайи к 25 годам лишения свободы и 20 годам последующего судебного надзора за попытку оказать материальную поддержку террористической группировке "Исламское государство"*, сообщает местное издание Honolulu Star Advertiser.
Ранее сообщалось, что американский солдат из штата Гавайи признал себя виновным в попытке оказать материальную поддержку ИГ*.
Сержанта первого класса (в российских войсках соответствует старшему сержанту) Икаику Эрика Канга (Ikaika Erik Kang) задержали еще в июле 2017 года. В обвинительном акте было указано, что мужчина встречался с агентами ФБР под прикрытием, полагая, что они имеют связь с ИГ*. Им он передавал сведения военного характера, часть которых классифицировалась как засекреченная.
Также Канг предоставил агентам под прикрытием беспилотник, военное оборудование и форму, проводил им инструкции по боевым приемам и стрелковой подготовке, которые снимались на видео якобы с целью дальнейшего использования боевиками ИГ*.
Канг в федеральном суде признал себя виновным по четырем пунктам обвинения, связанным с попыткой предоставления материальной поддержки ИГ*. Каждый из четырех пунктов подразумевал наказание сроком до 20 лет лишения свободы. Минюст США сообщил, что Канг пошел на сделку со следствием и согласился на тюремное заключение сроком на 25 лет.
*Террористическая организация, запрещенная в России
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