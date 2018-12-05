Пентагон оценил шансы России и Китая уничтожить США

Выдвинутый президентом США Дональдом Трампом на пост главы Центрального командования ВС страны Кеннет Маккензи, выступая во вторник на слушаниях в комитете Сената Конгресса, заявил, что Россия может уничтожить Соединенные Штаты, а Китай — нанести серьезный ущерб.

Отвечая на вопросы по ситуации вокруг Ирана , генерал-лейтенант подчеркнул, что новая редакция Стратегии национальной обороны США «определяет пять основных угроз стране».

«Иран является одной из них и находится (уровнем) ниже, чем угрозы от России, которая может уничтожить США, и Китая, который может нанести нам серьезное ранение», — цитирует ТАСС его заявление. Маккензи обвинил иранские власти в «злонамеренной деятельности» в ближневосточном регионе, представляющей угрозу для Соединенных Штатов.

Отвечая также на вопрос о том, считает ли он Центральную Азию регионом, где идет долгосрочное стратегическое соперничество США с Россией и КНР, военный сказал:

«Да, соперничество великих держав имеет глобальный характер — оно происходит не только в границах самих великих держав, но также и на периферии, на таких конкурентных пространствах, как Центральная Азия».

В этой связи Маккензи выразил мнение, что американским вооруженным силам необходимо разместить в регионе военные базы и использовать воздушное пространство для того, «чтобы соперничать с Россией и Китаем, а также поддерживать борьбу с терроризмом».