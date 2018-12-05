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США «проверят» в Индии истребители России 

Lenta.ru + ещё 2 1 час назад
Фото: Amit Dave / Reuters
Американские истребители F-15C/D Eagle на учениях Cope India 2019 поупражняются совместно с индийскими Су-30МКИ, пишет The Drive.
«Пилоты F-15C/D получат прекрасную возможность поупражняться против различных самолетов, использующихся индийскими коллегами. Воздушные учения с Су-30МКИ российского производства особенно ценны, поскольку эти самолеты и их производные используются двумя потенциальными "великими противниками" США, Россией и Китаем», — отмечает американское издание.
The Drive отмечает, что «индийские Су-30 отличает наличие трехмерного управления вектором тяги, что делает их особенно уникальным вызовом для пилотов F-15C/D».
В октябре вьетнамский портал Soha News сообщил, что совместная делегация США и Израиля тайно посещала Украину, где ознакомилась с несколькими образцами наиболее важных вооружений, включая ракеты комплексов противовоздушной обороны С-300.
Иркутский авиационный завод в 2002-2004 годах для ВВС Индии, согласно контракту 1996 года, выпустил 32 самолета Су-30МКИ. В 2000 году предприятие разрешило лицензионное производство таких истребителей индийской корпорации HAL (Hindustan Aeronautics Limited).
Индийско-американские учения Cope India 2019 начались 3 ноября в Западной Бенгалии (Индия). Со стороны США в них принимают участие около 200 военнослужащих, а также, кроме F-15C/D Eagle, военно-транспортные самолеты C-130 Hercules. До этого в период с 2003 по 2009 годы США и Индией было проведено пять учений Cope India.
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