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Перспективные американские эсминцы лишатся «ракетной артиллерии» 

Российская Газета 1 час назад
Фото: U.S. Navy/Wikipedia.org
Военно-морские силы США определились с назначением новых эсминцев типа Zumwalt. У них теперь будут другие боевые задачи.
Об этом в Сенате заявил вице-адмирал Уильям Мерц, сообщил американский портал UPI. Первоначально эсминец разработали с задачей поражать цели на берегу, при этом оставаясь недостижимыми для средств поражения противника. Для этого и хотели построить 32 корабля. Но потом программу сократили до трех. И тогда стоимость снарядов для орудий AGS, которыми и собирались оснащать боевые корабли, значительно увеличилась. Вот тут и оказалось, что цена мелкосерийного эсминца слишком высока.
Эти проблемы привели к тому, что ВМС обозначили класс Zumwalt как противокорабельную и ударную платформу, а не судно для бомбардировки берегов. Уильям Мерц подтвердил: эсминцы Zumwalt будут использоваться для нанесения ударов по наземным и надводным целям крылатыми ракетами большой дальности. Первый Zumwalt должен заступить на боевое дежурство уже в 2021 году.
Для эсминцев типа Zumwalt создали специальные артиллерийские системы калибра 155 миллиметров Advanced Gun System (AGS). Это самые крупные корабельные артиллерийские установки из числа разработанных после Второй мировой войны. Новые пушки используют «умные» Long Range Land Attack Projectile (LRLAP), которые фактически являются гибридом ракеты и снаряда и могут корректировать направление своего движения, пишет Warspot. Планировалось, что все три эсминца Zumwalt получат по две AGS. Они оснащены автоматическим механизмом перезарядки и имеют скорострельность свыше 10 выстрелов в минуту.
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