Две подлодки ЧФ в Черном море поразили морские и береговые цели

Подводные лодки Черноморского флота "Ростов-на-Дону" и "Старый Оскол" на учениях в Черном море уничтожили морские и береговые цели условного противника. Об этом сегодня сообщил начальник отдела информационного обеспечения ЧФ, капитан второго ранга Алексей Рулев

Проходя боевую подготовку, экипажи экстренно вывели субмарины в морские полигоны Черного моря, после чего выполнили задачи поиска, сопровождения и уничтожения целей электронными пусками ракет.

Далее подводники проведут глубоководные погружения, лягут на грунт, а затем отработают действия при аварийном всплытии.

Справка "РГ"