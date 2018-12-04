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Подлодка «Северодвинск» выполнила стрельбы «Калибром» в Баренцевом море 

РИА Новости + ещё 3 53 минуты назад
Фото: пресс-служба Северного флота РФ/Олег Кулешов
Атомная подводная лодка Северного флота "Северодвинск" выполнила стрельбы крылатой ракетой морского базирования "Калибр" в Баренцевом море, сообщил во вторник начальник пресс-службы Северного флота капитан 1 ранга Вадим Серга.
"В рамках плановых мероприятий боевой подготовки и развертывания боевой учебы в новом учебном году многоцелевая атомная подводная лодка Северного флота "Северодвинск" успешно провела стрельбу крылатой ракетой морского базирования "Калибр". Боевое упражнение выполнялось из надводного положения в одном из полигонов боевой подготовки Северного флота в Баренцевом море. Пуск ракеты был произведен по полигону Чижа в Архангельской области", — сказал он.
Как отметил командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов, при подготовке и проведении стрельб экипаж проявил высокий профессионализм и морскую выучку.
Серга сообщил, что расстояние от рубежа пуска до мишенной позиции составило более 700 километров. По данным объективного контроля, стрельба была выполнена с заданной точностью и с подтверждением всех полётных и технических параметров.
Многоцелевая атомная подводная лодка "Северодвинск" является головным кораблём проекта 885 "Ясень". Она была заложена в 1993 году и спущена на воду 15 июня 2010 года. Церемония подъема Военно-морского флага на подводной лодке состоялась 17 июня 2014 года. 27 июля 2014 года во время морского парада, посвященного празднованию Дня ВМФ России, лодка впервые стояла в строю боевых кораблей на рейде главной базы Северного флота — города Североморска.
Многоцелевые атомные подводные лодки данного проекта — это корабли четвертого поколения с пониженным уровнем акустического поля. Они предназначены для поражения наземных, надводных и подводных объектов. На вооружении этих подводных лодок состоят современные комплексы торпедного и ракетного вооружения, в том числе крылатые ракеты "Калибр".
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Николай Евменов , Армия , Оружие
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