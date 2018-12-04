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Закупки вооружения и техники станут секретнее 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: МИНОБОРОНЫ РФ
Правительство предлагает исключить обязанность заказчика по формированию плана-графика закупок при планировании в области гособоронзаказа. Соответствующий законопроект Госдума приняла во втором чтении.
Инициатива подготовлена Федеральной антимонопольной службой совместно с Минфином во исполнение поручений президента. Предлагается внести изменения в Закон «О государственном оборонном заказе».
Этот закон оговаривает механизмы формирования и утверждения государственного оборонного заказа, но в нём не содержится положений, определяющих особенности планирования закупок вооружения, военной и специальной техники. Вместе с тем в законе о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд предусмотрено формирование, утверждение и ведение планов и графиков закупок.
Авторы законопроекта отмечают, что необходимость подготовки дублирующих документов в области оборонного заказа увеличивает сроки размещения гособоронзаказа и расширяет круг лиц, обладающих секретной информацией по закупкам вооружения, военной и специальной техники.
В связи с этим предлагается дополнить Закон «О государственном оборонном заказе» положениями, исключающими из процедур планирования закупок обязанности заказчика по формированию, утверждению и ведению плана закупок и плана-графика закупок в части, касающейся вооружения, военной и специальной техники. Это позволит сократить сроки размещения государственного оборонного заказа и повысит эффективность закупок в условиях западных санкций.
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Госдума , ФАС , Минфин , Армия
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