Закупки вооружения и техники станут секретнее

Правительство предлагает исключить обязанность заказчика по формированию плана-графика закупок при планировании в области гособоронзаказа. Соответствующий законопроект Госдума приняла во втором чтении.

Этот закон оговаривает механизмы формирования и утверждения государственного оборонного заказа, но в нём не содержится положений, определяющих особенности планирования закупок вооружения, военной и специальной техники. Вместе с тем в законе о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд предусмотрено формирование, утверждение и ведение планов и графиков закупок.

Авторы законопроекта отмечают, что необходимость подготовки дублирующих документов в области оборонного заказа увеличивает сроки размещения гособоронзаказа и расширяет круг лиц, обладающих секретной информацией по закупкам вооружения, военной и специальной техники.

В связи с этим предлагается дополнить Закон «О государственном оборонном заказе» положениями, исключающими из процедур планирования закупок обязанности заказчика по формированию, утверждению и ведению плана закупок и плана-графика закупок в части, касающейся вооружения, военной и специальной техники. Это позволит сократить сроки размещения государственного оборонного заказа и повысит эффективность закупок в условиях западных санкций.