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Шойгу заявил, что стратегические учения «Центр-2019» пройдут в сентябре 

ТАСС + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Министерство обороны Российской Федерации планирует провести стратегические командно-штабные учения "Центр-2019" в сентябре следующего года. Об этом во вторник сообщил министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании в Минобороны.
"Итоговым мероприятием боевой учебы в следующем году станет стратегическое командно-штабное учение "Центр", которое запланировано на сентябрь", — сказал Шойгу.
В понедельник 3 декабря в Вооруженных силах начался зимний период обучения войск. Министр обороны отметил, что перед началом нового учебного периода в армии проделана большая подготовительная работа.
Среди поставленных задач на период — подготовка к Армейским играм.
"В зимнем периоде обучения также предстоит организовать качественную подготовку к пятым Армейским международным играм", — отметил министр.
Селекторное совещание с министром обороны России Сергеем Шойгу состоялось во вторник в Национальном центре управления обороной. В нем приняли участие командующие округами, родами и видами войск, а также представители руководства Республики Татарстан, Приморского края и Смоленской области.
С представителями регионов министр обсудил решение социальных проблем военнослужащих и членов их семей, развитие движения "Юнармия", ход строительства и обустройства филиалов парка "Патриот" в соответствующих регионах.
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Сергей Шойгу , Министерство обороны , НЦУО РФ , Армия , Войска
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