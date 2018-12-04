Шойгу заявил, что стратегические учения «Центр-2019» пройдут в сентябре

"Итоговым мероприятием боевой учебы в следующем году станет стратегическое командно-штабное учение "Центр", которое запланировано на сентябрь", — сказал Шойгу.

В понедельник 3 декабря в Вооруженных силах начался зимний период обучения войск. Министр обороны отметил, что перед началом нового учебного периода в армии проделана большая подготовительная работа.

Среди поставленных задач на период — подготовка к Армейским играм.

"В зимнем периоде обучения также предстоит организовать качественную подготовку к пятым Армейским международным играм", — отметил министр.

Селекторное совещание с министром обороны России Сергеем Шойгу состоялось во вторник в Национальном центре управления обороной . В нем приняли участие командующие округами, родами и видами войск, а также представители руководства Республики Татарстан, Приморского края и Смоленской области.

С представителями регионов министр обсудил решение социальных проблем военнослужащих и членов их семей, развитие движения "Юнармия", ход строительства и обустройства филиалов парка "Патриот" в соответствующих регионах.