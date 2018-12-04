Как советская разведка купила план наступления Гитлера на Курской дуге

Нет ничего сложнее работы разведчика, особенно, когда приходиться работать в ближайшем окружении руководства врага. В этом случае доступ к информации, имеют единицы, а риск быть разоблаченным невероятно высок. Тем не менее разведчик из ближайшего окружения Гитлера сумел добыть и передать в СССР секретные сведения об операции «Цитадель».

Таинственный шпион

Самое невероятное, что немцы прекрасно знали, что в окружении фюрера действует шпион. Был известен и его псевдоним — Вертер. В ставке фюрера не знали только, что за человек скрывается под этим именем. Под подозрение попадал даже Мартин Борман, всесильный глава партийного аппарата. В роли вражеского разведчика видели и Генриха Мюллера, а также главу разведки Вальтера Шелленберга. Причем глава Гестапо и разведки практически одновременно донесли Гитлеру друг на друга, заявляя, что оппонент и есть тот самый Вертер. Фюрер на это лишь рассмеялся в ответ. В свою очередь личный переводчик Гитлера Пауль Карель писал в своих мемуарах, что советское командование получало информацию о том, что происходит в окружении фюрера как в справочном бюро. Даже после окончания войны поиски развернутые Паулем Карелем загадочного Вертера, завершились ничем.

Связисты знают все

Очередную версию того, кем мог быть Вертер предложил Бернд Руланд, автор книги «Глаза Москвы». Во время войны этот человек являлся высокопоставленным офицером связи. Как-то раз он заметил, что девушка телетайпистка спрятала в свой бюстгальтер совершенно секретное сообщение и попыталась вынести его с работы. Женщину задержали и допросили с немецким пристрастием. Но ответа, так и не добились. Молодая девушка призналась, что работает на высокого чина Управления связи вермахта и не будет ни с кем обсуждать его личность. Если именно этот человек и являлся Вертером, тогда становится понятна его осведомленность о событиях в руководстве Третьего рейха. Ведь через его людей проходили все сверхсекретные приказы по войскам, а передать их на нужной волне советским резидентам в Швейцарии было совсем не сложно. Но, не зная имени шпиона, Руланд мог строить одни только предположения. Вертером мог оказаться генерал-майор Фриц Тиле или генерал Эрих Фельгибель. Но оба офицера после раскрытия заговора против Гитлера в 1944 году были расстреляны. Работа же Вертера продолжалась.

Почем план «Цитадели»

После раскрытия «Черной капеллы» в руководстве рейха с ужасом узнали, что в Берлине на протяжении всей войны трудилось огромное количество советских разведчиков. Однако Вертера среди них не было. Возможно, его можно было вычислить через связного в Швейцарии журналиста Рудольфа Ресслера. Именно он получал информацию от Вертера и передавал ее в СССР. Разумеется, за деньги. Сверхсекретный план операции «Цитадель», раскрывавший детали наступления немцев под Курском обошелся советской разведке в 500 000 долларов. Астрономическая по тем временам сумма. Но информация была достоверной и того стоила. Именно во многом благодаря полученному плану в войне наступил коренной перелом. При этом самое удивительное состоит в том, что информация от Вертера поступала до самого конца войны, через его посредника в Швейцарии, но о том, кем на самом деле был таинственный разведчик, ни немцы, ни русские так и не узнали.