Легкий военно-транспортный самолет РФ получился слишком тяжелым

Правительство России утвердило комплексный план по снижению массы перспективного военно-транспортного самолета Ил-112. Первый опытный образец, начавший на авиазаводе в Воронеже цикл аэродромных испытаний, получился слишком тяжелым.

— "Да, мы перетяжелили самолет. Тут есть объективные причины — в авиационной промышленности прошла смена поколений конструкторов. Пополнение шло слабенькое, технические вузы потеряли популярность. В результате в этом году был поднят серьезный вопрос, что самолет не соответствует тактико-техническому заданию — в частности, перевозки пяти тонн на дальность 1200 километров на аэродром третьего класса, — рассказал главный конструктор ПАО "Ил", дважды Герой Социалистического Труда Николай Таликов. Его слова приводит "Красная звезда".

Комплексный план по снижению веса Ил-112 предусматривает изменение вторичных конструкций, не влияющих на прочность, внедрение композиционных материалов.

— Силовую конструкцию не трогаем. И выполняем все три основных параметра — дальность, грузоподъемность и категория аэродрома. Только самая первая машина, "единица", останется в повышенной весовой категории, — пояснил Таликов.

Для аэродромных испытаний на первом Ил-112 сформирован экипаж во главе с заслуженным летчиком-испытателем, героем России Николаем Куимовым.