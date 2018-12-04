Батальон военной полиции вернулся в Чечню из Сирии

Батальон военной полиции 58-й общевойсковой армии Южного военного округа, выполнявший задачи в Сирии , вернулся к месту постоянной дислокации в Чечню , сообщил журналистам начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев

"Домой вернулись около 400 военнослужащих ЮВО после успешного выполнения специальных задач на территории Сирийской Арабской Республики", — сказал он. Самолетами Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России они были доставлены на аэродром Моздок в Северной Осетии.

С августа 2018 года военные полицейские выполняли задачи по охране важных объектов группировки российских войск, обеспечивали правопорядок и безопасность мирных жителей в освобожденных населенных пунктах, организовывали сопровождение гуманитарных колонн и безопасность при проведении гуманитарных акций.

По итогам задач руководство военной полиции поблагодарило личный состав за мужество и высокий профессионализм, проявленный за пределами России при охране гражданских объектов, сопровождении гуманитарных грузов и обеспечении гуманитарных коридоров в зонах деэскалаций.

На родной земле прибывших военнослужащих встречали представители руководства Минобороны РФ и округа, местных властей, ветеранских и общественных организаций, сослуживцы, родные и близкие.

Торжественный митинг, посвященный прибытию подразделений военной полиции из САР, состоится 7 декабря. На митинге всему личному составу батальона военной полиции будут вручены ведомственные и государственные награды.