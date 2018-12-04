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Батальон военной полиции вернулся в Чечню из Сирии 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Фото: © AFP 2018 / George Ourfalian
Батальон военной полиции 58-й общевойсковой армии Южного военного округа, выполнявший задачи в Сирии, вернулся к месту постоянной дислокации в Чечню, сообщил журналистам начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.
"Домой вернулись около 400 военнослужащих ЮВО после успешного выполнения специальных задач на территории Сирийской Арабской Республики", — сказал он. Самолетами Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России они были доставлены на аэродром Моздок в Северной Осетии.
С августа 2018 года военные полицейские выполняли задачи по охране важных объектов группировки российских войск, обеспечивали правопорядок и безопасность мирных жителей в освобожденных населенных пунктах, организовывали сопровождение гуманитарных колонн и безопасность при проведении гуманитарных акций.
По итогам задач руководство военной полиции поблагодарило личный состав за мужество и высокий профессионализм, проявленный за пределами России при охране гражданских объектов, сопровождении гуманитарных грузов и обеспечении гуманитарных коридоров в зонах деэскалаций.
На родной земле прибывших военнослужащих встречали представители руководства Минобороны РФ и округа, местных властей, ветеранских и общественных организаций, сослуживцы, родные и близкие.
Торжественный митинг, посвященный прибытию подразделений военной полиции из САР, состоится 7 декабря. На митинге всему личному составу батальона военной полиции будут вручены ведомственные и государственные награды.
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Вадим Астафьев , Министерство обороны , Армия , Войска , Моздок , Республика Северная Осетия — Алания , Сирия , Чеченская Республика
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