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CNN назвал причину смерти командующего Пятым флотом ВМС США 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Reuters
Причиной смерти командующего Пятым флотом ВМС США, вице-адмирала Скотта Стирни в Бахрейне стало самоубийство. Об этом во вторник сообщил телеканал CNN, ссылаясь на источник в военных кругах. Другие подробности смерти Стирни журналистам не сообщили.
Напомним, второго декабря ВМС США сообщили, что вице-адмирал Скотт Стирни был обнаружен мертвым в своей резиденции в королевстве Бахрейн, которое является основным пунктом базирования Пятого флота. С самого начала подчеркивалось, что нет никаких признаков предумышленного убийства, пишет ТАСС.
Известно уже, что исполнять обязанности Стирни будет его заместитель контр-адмирал Пол Шлиз. В зону ответственности Пятого флота ВМС США входят Аравийский, Оманский и Аденский заливы, Красное море и Аравийское море.
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Скотт Стирни , CNN , ИТАР-ТАСС , Армия , Происшествия , Бахрейн , США
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