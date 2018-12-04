CNN назвал причину смерти командующего Пятым флотом ВМС США

Причиной смерти командующего Пятым флотом ВМС США , вице-адмирала Скотта Стирни в Бахрейне стало самоубийство. Об этом во вторник сообщил телеканал CNN , ссылаясь на источник в военных кругах. Другие подробности смерти Стирни журналистам не сообщили.

Напомним, второго декабря ВМС США сообщили, что вице-адмирал Скотт Стирни был обнаружен мертвым в своей резиденции в королевстве Бахрейн, которое является основным пунктом базирования Пятого флота. С самого начала подчеркивалось, что нет никаких признаков предумышленного убийства, пишет ТАСС

Известно уже, что исполнять обязанности Стирни будет его заместитель контр-адмирал Пол Шлиз. В зону ответственности Пятого флота ВМС США входят Аравийский, Оманский и Аденский заливы, Красное море и Аравийское море.