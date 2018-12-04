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Госиспытания самоходной противотанковой пушки для ВДВ начнутся в следующем году 

ТК «Звезда» + ещё 2 1 час назад
Фото: Минобороны РФ
Речь идет о самоходной противотанковой пушки 2С25М «Спрут-СДМ1» с новым двигателем, бронированием и системой управления огнем.
Государственные испытания самоходной противотанковой пушки 2С25М «Спрут-СДМ1» с новым двигателем, бронированием и системой управления огнем начнутся в 2019 году. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
В начале 2019 года перед принятием на вооружение Воздушно-десантных войск (ВДВ) современная самоходная артиллерийская система предназначенная для борьбы с танками пройдет государственные испытания сразу на нескольких полигонах Минобороны России.
В течение 2019 года спланированы испытания самоходной противотанковой пушки 2С25М "Спрут-СДМ1" с новым двигателем, бронированием, системой управления огнем, прицельным оборудованием с улучшенными характеристиками и средствами связи, интегрированных в единую систему управления тактического звена.
В ведомстве отметили, что эта пушка — одна из первых современных разработок, созданных в интересах артиллерийских и противотанковых подразделений ВДВ, которая значительно увеличит живучесть и огневую мощь десанта.
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