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В США заявили о «декоративности» Су-57 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Небольшое количество истребителей пятого поколения Су-57, которые получат российские военные, может повысить популярность самолета в СМИ, но не играет практически никакой роли в военном планировании России, пишет The National Interest.
«Занимательная фотосессия не может обратить вспять экономический спад и волшебным образом вызвать сотни новых истребителей-невидимок. Российский Су-57 может стать звездой СМИ. Но он не играет значительной роли в военной стратегии Москвы», — отмечает американский журнал.
Таким образом издание отреагировало на ролик Минобороны России, в котором показан полет четырех Су-57, следующих друг за другом на расстоянии нескольких метров. На видео, опубликованном в ноябре, также показано, как один из самолетов выполнил фигуру высшего пилотажа «кленовый лист».
Первый полет Су-57 совершил в 2010 году. Минобороны России отказалось от серийных закупок машины. В ближайшие годы ведомство получит всего 12 таких истребителей.
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Комментарии
Министерство обороны , The National Interest , Армия , Оружие , США
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