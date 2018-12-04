В США заявили о «декоративности» Су-57

Небольшое количество истребителей пятого поколения Су-57, которые получат российские военные, может повысить популярность самолета в СМИ, но не играет практически никакой роли в военном планировании России , пишет The National Interest

«Занимательная фотосессия не может обратить вспять экономический спад и волшебным образом вызвать сотни новых истребителей-невидимок. Российский Су-57 может стать звездой СМИ. Но он не играет значительной роли в военной стратегии Москвы», — отмечает американский журнал.

Таким образом издание отреагировало на ролик Минобороны России , в котором показан полет четырех Су-57, следующих друг за другом на расстоянии нескольких метров. На видео, опубликованном в ноябре, также показано, как один из самолетов выполнил фигуру высшего пилотажа «кленовый лист».

Первый полет Су-57 совершил в 2010 году. Минобороны России отказалось от серийных закупок машины. В ближайшие годы ведомство получит всего 12 таких истребителей.