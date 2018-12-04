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США уже проиграли России гонку за Арктику, пишут СМИ 

РИА Новости
Американский ледокольный флот находится в ужасном состоянии, причем на сегодняшний день на плаву находятся лишь два старых полярных ледокола, пишет журналистка телеканала NBC News Сабрина Шанкман.
В задачи этих ледоколов входит сбор научных данных, спасение застрявших во льдах кораблей и устранение последствий разливов нефти в наиболее удалённых частях Земли. Кроме того, они также и защищают интересы США за Полярным кругом, учитывая, что тающие льды открывают в регионе новые торговые возможности.
Однако, как отмечает телеканал, один из этих действующих ледоколов под названием "Полярная звезда", построенный 40 лет назад, уже давно преодолел ожидаемый срок своей службы и постоянно ломается. Другой ледокол "Хили", построенный в 2000 году, способен выполнять лишь научную функцию.
По самым оптимистичным расчетам, минимальный срок, когда в Арктике появится новый американский ледокол, составляет пять лет, тогда как у России в этом регионе работает уже 40 таких кораблей. Причем на это потребуются миллиарды долларов, но правительство США вместо этого выделяет деньги на строительство стены на границе с Мексикой, подчеркивает NBC.
Многие американские эксперты давно заявляют, что США уже давно уступили России в гонке за Арктику, добавляет издание. Одно дело, когда речь идёт о застрявшем корабле, тут и другие страны помогут, но другое, когда противник попытается вторгнуться в эксклюзивную экономическую зону США или вступить с ними в военную гонку.
"Дело в том, что США проигнорировали Арктику. Мы лишились будущего главного морского пути между Азией и Европой. Контроль над океаном мы уступим России и Китаю", — приводит NBC слова депутата Джона Гараменди.
Телеканал отмечает, что США осознали важность Арктики во время Второй мировой войны, и тогда было построено семь ледоколов, три из которых работали у берегов СССР. То был расцвет американского флота ледоколов, но тогда все и закончилось. Администрация Дональда Трампа предлагала выделить 750 миллионов долларов на новый ледокол, но в итоге эти деньги пошли на строительство стены.
"Мы крупнейшая морская держава в мире, и мы просто надеемся, что корабль, построенный в 1970-х, сможет продержаться на плаву", — приводит телеканал слова политолога Хизер Конли.
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Дональд Трамп , телеканал NBC , Армия , Видео , В мире , США
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